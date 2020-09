Что такое R-sim? Разлочка Iphone

R-sim (gevey aio, turbosim) - это тоненький чип (всего 0,2 мм), который вставляется вместе с сим-картой в ваш Айфон, и настраивается таким образом, что телефон считает, что работает с sim-картой родного оператора, под которую был залочен.

После чего можно использовать все функции телефона: звонки, интернет LTE, sms, и т.п.

Преимущества р-сим в том, что это недорогой способ разблокировки, который подходит для любых операторов, просто настраивается и позволяет пользоваться залоченым iPhone как обычным аппаратом.

Rsim (гевей) поможет разлочить iPhone (Unlock Iphone) 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8+, X, Xr, Xs, Xs max, 11, 11 pro от многих операторов (их в мире больше двухсот), таких как Sprint, T-mobile, AT&T, Verizon, Tracfone, Criket, AU KDDI, VODAFON, O2, SoftBank, Docomo, Bell, Fido, Rogers, Telus, UK 3, Orange, GCI, Claro и многих других. Разблокировка Iphone возможна на последней версии прошивки (в том числе IOS 13).

